Dopo quasi tre mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip gli animi iniziano a diventare accesi e basta davvero poco per scatenare litigi anche futili. Questa volta a finire al centro della bufera Alex Belli ormai sempre più protagonista di questa edizione. Tutto è avvenuto dopo il pranzo di lunedì scorso. Carmen e Clarissa si sono messi subito all’opera per preparare la cena in modo tale che al termine della puntata fosse già tutto pronto.

Ma la frenesia delle due gieffine non è stata gradita dall’attore che le ha rimproverate. Per lui sono sempre troppo prese dalla preparazione dei pasti, anche quando non necessario e non fanno vivere tranquillamente gli altri concorrenti.

Fonte: web

Inutile dire che Clarissa e Carmen non hanno gradito molto le parole di Alex. Non solo si impegnano e si danno da fare e poi devono sentirsi dire anche di essere troppo frenetiche. Intanto la vicenda Alex Belli – Soleil Sorge tiene ancora banco nella casa. Nella serata di ieri c’è stato un nuovo bacio tra i due grazie alla complicità di Katia Ricciarelli in versione cupido.

Durante le prove dello spettacolo della Turandot, Katia ha detto loro: “Bacio, bacio“. La coppia si è scambiata un tenero bacio e allora Ricciarelli è intervenuta nuovamente: “Quel bacio lì lo dai a tua nonna, dev’essere un bacio passionale“. La coppia allora ne ha simulato uno: “Hai capito il tranello che ci ha tirato la signora Ricciarelli?” – ha commentato l’attore.

Katia poco dopo è tornato sull’argomento con Alex Belli: “Una complicità talmente potente che sembra attrazione fisica, involontariamente questa cosa dagli altri viene fraintesa e anche invidiata, capisci? Io mai vista una cosa così e ne ho fatta di strada. C’è un’intensità anche gestuale. Non occorre neanche che parliate” – ha detto.