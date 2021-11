Ancora una volta il Grande Fratello VIP si prolunga, il reality, contrariamente a quanto sanno gli inquilini, non finirà il 13 dicembre, ma a marzo inoltrato. Chi lascerà la casa? Sicuramente Katia Ricciarelli.

A svelarlo è stata dapprima la sua acerrima nemica, Miriana Trevisan. La donna ha infatti spiegato che le nmination al momento non fanno discriminazioni per un motivo ben preciso: “Le nomination sono uguali per tutti. Nessuno deve sentirsi innominabile, soprattutto chi vuole uscire prima. Il gioco comprende le nomination, nelle nomination sono compresi tutti i quanti nessuno escluso.”

Poi la frecciatina a Katia Ricciarelli è chiara, la donna ha fatto sapere agli altri che la cantante lirica abbandonerà presto la casa:

Se la prendono come se non ci fosse un domani e poi dicono: ‘Io tra 13 giorni me ne vado, neanche morta rimango’. E allora perché devo nominare una persona che ci tiene, se voi tanto tra poco ve ne volete andare. Ci sarà un prolungamento e nessuno di loro, nessuno, ma nessuno davvero vuole farlo ed allora io darò le mie nomination anche a queste persone che vogliono andare via.

Se permetti io darò il voto a chi esce prima. Quindi per me hanno la priorità le persone che vogliono rimane. A chi vuole uscire dico ‘cosa cambia se andate via una settimana prima o una settimana dopo?’. Tutta questa rabbia se tra 13 giorni ve ne volete andare?

Katia Ricciarelli ha anche confermato agli altri inquilini, come Davide Silvestri, che a Natale ha già degli impegni lavorativi e quindi abbandonerà la casa.