La puntata del Grande Fratello Vip del 3 marzo è stata condita da innumerevoli colpi di scena. Nel corso della diretta arriva anche un’accesa discussione tra Lulù Selassié e Davide Silvestri.

Fonte studio GF Vip

Sono volate parole dure che hanno scaldato gli animi della casa. La litigata non è di certo passata inosservata a Clarissa Selassié, che non manca di far sapere ai suoi fans il suo pungente punto di vista.

Durante una diretta dal suo profilo social di Instagram, la principessa ha riservato per Davide delle frecciatine al vetriolo. Secondo la principessa Davide, che è un uomo di 40 anni, non dovrebbe rivolgersi così a una ragazza di appena 23 anni come Lulù.

Fonte studio GF Vip

Poi prosegue così: “È veramente il comportamento di una persona fallita”. Queste parole vengono pronunciate ovviamente dopo che la Selassié ha assistito all’attacco dell’attore ai danni di sua sorella Lulù.

Le parole del gieffino nei confronti della giovane principessa, nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, sono state queste: “Ci sono delle cose che non mi tornano in Lulù. Dice ‘Vergognati’ a più persone e lei non si fa mai un esame di coscienza, dice che non parla alle spalle e invece parla alle spalle”.

Ma non termina qui: “È una bugiarda, si nasconde dietro alle sue paure. Questa è Lulù. Credo che soffra molto sua sorella e farebbe di tutto pur di arrivare al posto suo”. Parole che ovviamente hanno creato l’immediata reazione della ragazza, che ha più volte contrastato a brutto muso l’attore.

Ormai è certo che tra i due una è arrivata una rottura insanabile. La finale è vicina e ormai la tensione è alle stelle. I concorrenti sono decisamente esausti e cominciano ad avere poca tolleranza l’uno nei confronti dell’altro. Questa è stata l’edizione più lunga della storia del GF Vip. Non ci resta che attendere la finale per scoprire chi sarà il vincitore.