Finalmente torna su canale 5 il consueto appuntamento col GF VIP condotto da Alfonso Signorini, dopo lo stop della settimana. La puntata del 14 Febbraio è tutta dedicata all’amore in onore di San Valentino. Ma non solo, l’appuntamento ha tenuto il pubblico in trepidante attesa per il grande ritorno, come ospite, di Alex Belli.

Fonte studio GF Vip

Ma prima il GF mette a confronto l’attore e la sua compagna Delia Duran. Belli e la gieffina si trovano in passerella e lui, dopo aver ascoltato ancora una volta la sua compagna che ribadisce di volerlo lasciare, dice: “Sono venuto qui per farti ragionare. Dove è finita la Delia che conosco io? La donna elegante, tutta di un pezzo, quella che non si fa manipolare”.

Ma non solo: “Stai mettendo in dubbio tutto quello che siamo, pensavi davvero che potessero mandarti dei messaggi positivi di me qui dentro? Io accetto, se vuoi stare da sola stai sola. Ma tutto il resto è finito? Noi raccontiamo la libertà di poter vivere l’amore, abbiamo lottato per questa libertà”.

Non finisce qui e prosegue: “Io ti amo Delia, stiamo costruendo la nostra vita insieme. Se vuoi stare da sola fallo, ma dove vuoi arrivare? La cosa che mi rende contento è sapere che stando qui hai capito l’effetto della reclusione. Stai vivendo lo stesso mondo che ho vissuto io, perdendo la linea dell’orizzonte”.

Alfonso Signorini sfreeza Delia, per darle modo di replicare: “Quando abbiamo celebrato il nostro amore, c’era qualcosa che andava oltre una carta. Perché non sei entrato qui a dirmi di questo amore che stai sbandierando ora. Sono rinata, mi sono rinforzata, il fatto che tu continui a cercare, imperterrito, di convincermi, non mi piace”.

Ma Belli diventa sempre più impaziente e attacca: “Lasci andare tutto via per dei tweet? Ti rendi conto cosa stai facendo? Torna lì dentro e viviti tutto, stai facendo una brutta figura. Sappi però che io non posso resistere più di così qua fuori”.

Ma il conduttore gira il dito nella piaga e fa notare a Delia che Alex ha abbandonato il programma per lei e le chiede se lei è disposta a fare la stessa cosa. Delia risponde: “Per me, in questo momento, è più importante il mio stato d’animo”.