In programma, per la finale del GF VIP 6, ci sono grandi cose. Mediaset sfodera l’artiglieria pesante. Una nuova e inaspettata notizia è trapelata in queste ultime ore. Per la finalissima del reality, in studio sarà presente anche Barbara D’Urso, ospite di Alfonso Signorini.

La cosa lascia tutti un po’ sorpresi, data la scarsa simpatia che corre tra i due presentatori. Come ormai ben sappiamo tutti, la D’Urso si sta preparando per il nuovo programma della Mediaset. Carmelita sarà la presentatrice del ‘La pupa e il secchione’.

In tv abbiamo già assistito allo spot pubblicitario in cui Barbara riveste i panni della madre, con un insolito Jean Claude. Ma torniamo a noi: la regina di pomeriggio cinque tornerà in prima serata, nella finale del GF VIP 6.

Ma perché torna? Si sa che tra lei e Signorini non scorre proprio buon sangue. Semplice: perché Mediaset fa le cose in grande e quale trampolino di lancio migliore, se non il successo del GF, per promuovere il nuovo programma? Esatto, Barbara D’Urso promuoverà il suo nuovo progetto e il nuovo reality, che Endemol sta per far scendere in campo.

Questo è ciò che si legge su Dagospia: “Alfonso Signorini per la finalissima del Grande Fratello Vip, prevista lunedì 14 marzo, dovrà schierare il miglior sorriso di circostanza. Ospiterà in studio la collega Barbara D’Urso”.

Ci sarà di sicuro tensione tra i due, ma riusciranno comunque a mantenere una parvenza di educazione: “Il conduttore ha più volte preso le distanze. Perché Carmelita sarà presente nel reality di Canale 5?”.

“Per il lancio della nuova edizione de ‘La Pupa e il Secchione Show’, prodotta da Endemol che sta spingendo per lo spazio promozionale. La trasmissione debutterà il giorno successivo su Italia1. Nel cast dovrebbero esserci Mila Suarez, ex di Alex Belli, Flavia Vento e Aristide Malnati”.