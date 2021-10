Alex Belli invaghito di Soleil? Secondo la sua ex presto ci proverà

Secondo la sua ex Mila Suarez Alex Belli è un traditore e si farà avanti anche con Soleil

Alex Belli è felicemente sposato da poco con Delia Duran. Nella casa del Grande Fratello Vip al momento sta avendo un comportamento impeccabile anche se non è innegabile che sin da subito ha stretto una profonda amicizia con Soleil Sorge. I due vivono la giornata stando spesso insieme a chiacchierare e scherzare. C’è da dire che mai al momento c’è stato un comportamento scorretto da parte di Alex né tantomeno da Solei.

Insomma si tratta soltanto di una bella amicizia. Anche se in molti credono che se Alex non fosse stato sposato, si sarebbe senza dubbio fatto avanti con l’influencer. Dello stesso avviso è anche l’ex fidanzata di Belli Mila Suarez.

La modella, che ha chiuso in malo modo la storia con l’attore, dalle pagine del settimanale Dipiù si è detta convinta che il suo ex si sia invaghito di Soleil.

Alex Belli traditore secondo la sua ex

“Soleil ti è piaciuta subito, l’ho capito da come l’hai sempre guardata. Io lei la conosco bene ed è vero che è una ragazza magnetica e tu sei stato attratto dalla Sorge come una calamita con il ferro. Ti ho visto mentre la seguivi con lo sguardo e parlavi con lei, spostando il tuo ciuffo con quel classico sguardo languido che ben conosco” – ha detto Mila.

E ancora: “Caro Alex, anche se cerchi di controllare ogni tuo respiro nella Casa, la maschera sta scricchiolando e sono convinta che presto ti rivelerai per quello che sei: un infedele. Lo sei stato con tua moglie Katarina e con la sottoscritta, e mi chiedo se non sia già accaduto con la tua attuale moglie, Delia”. Insomma accuse ben pesanti da parte di Mila che ritiene il suo ex una persona infedele e traditore. Staremo a vedere se la loro sia soltanto una splendida amicizia o se alla fine si rivelerà qualcosa di più.