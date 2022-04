Alex Belli, la rivelazione dell’ex gieffina: “La sbandata per Soleil era reale”

Alex Belli continua ad essere sulla bocca di diversi personaggi famosi che hanno affrontato insieme al lui il percorso all’interno della casa del GF Vip. L’attore negli ultimi mesi si è reso protagonista di un lungo percorso nel reality che l’ha portato ad essere amato ma ance odiato da gran parte del pubblico a casa.

Nonostante il suo comportamento, Alex Belli ha proseguito la sua esperienza sia all’interno che all’esterno del GF Vip continuando ad essere l’unico e indiscusso protagonista. Quest’ultimo infatti grazie alle dinamiche create con Soleil Sorge e con Delia Duran, ha dato modo di parlare di lui anche a distanza di mesi dalla fine del reality.

Recentemente a rilasciare alcune affermazioni nei confronti dell’attore è un ex gieffina che, ha spiegato quanto il sentimento nei confronti di Soleil fosse vero. Alex Belli in un primo momento aveva affermato di provare amore per entrambe le donne, scegliendo alla fine di rimanere con sua moglie Delia.

All’interno del settimanale Chi a rilasciare delle parole nei confronti di Alex è stata proprio una ex gieffina che ha condiviso con lui il lungo percorso. Inaspettatamente infatti, quest’ultima a differenza di tante persone, ha commentato e visto il sentimento dell’attore nei confronti di Soleil vero e sincero.

Alex Belli, la rivelazione inaspettata di un ex gieffina

A parlare dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è Miriana Trevisan che intervistata dal settimanale Chi ha rivelato la sua opinione. Secondo la bellissima showgirl, Alex Belli si era davvero infatuato di Soleil Sorge prima di iniziare le dinamiche che l’hanno portato ad essere odiato.

All’interno delle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Miriana ha così svelato: “Nella sua follia egocentrica sappiate che Alex non ha mai mentito. Questo bisogna ammetterlo. Non dimentichiamoci che lui ha scelto di andare via, di farsi cacciare perché non voleva perdere Delia”.

“L’errore è stato rendere molto cinematografico tutto questo, ma Alex è un genio un po’ pazzo. La sbandata per Soleil l’ha presa e lo stesso è successo a lei con lui. Era da parte di entrambi”.

“Nel ‘game’, come lo chiamava Alex, ognuno di loro ha giocato, ma l’unica vittima è stata Delia Duran, anche se solo per il periodo iniziale. Poi anche lei ha giocato” termina la ex gieffina.

Controcorrente a tantissimi ex gieffini, Miriana è convinta che tra Alex e Soleil fosse in un primo momento nato un forte sentimento. Quest’ultimo però, si è perduto a seguito delle varie dinamiche che entrambi hanno portato avanti fino all’arrivo di Delia Duran.