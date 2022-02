Alex Belli continua ad essere il protagonista assoluto di questo Grande Fratello Vip 6 nonostante la sua squalificazione. Il noto attore fuori dalla casa più spiata d’Italia continua ad affermare il suo grande amore nei confronti di Delia Duran e di Soleil Sorge.

Da diversi mesi l’ex gieffino prosegue le sue ospitate nei salotti televisivi cercando di spiegare il forte legame che lo lega ad entrambe le donne. Più volte anche Alfonso Signorini durante le varie puntate del reality, ha cercato di fare chiarezza sui veri sentimenti di Alex nei confronti di Soleil e del loro rapporto creatosi nella casa.

A distanza di settimane l’attore ha confessato di amare l’influencer ma di non voler rinunciare a sua moglie che ora, all’interno del Grande Fratello Vip, ha chiuso il loro matrimonio. Sabato 5 febbraio Alex Belli è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove, ha annunciato una decisione inaspettata.

All’interno dello studio di Verissimo, l’ex gieffino è tornato a parlare delle due donne che le hanno cambiato la vita e a cui non ha nessuna intenzione di rinunciare. Nonostante questo però, lo stesso Alex ha esordito nei confronti di Silvia Toffanin confessando la sua scelta.

Alex Belli confessa: “Non mi vedrete più in tv”

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip davanti alle telecamere di Silvia Toffanin ha ammesso di aver chiesto scusa a Delia per il suo comportamento dentro la casa. Alex proseguendo il suo discorso ammette: “Si io sono innamorato di Soleil, Silvia lo ammetto. Il concetto è che ci sono varie forme d’amore, puoi amare una donna e poi in maniera diversa di un’altra e così è successo a me”.

Lo stesso Alex Belli però, ha specificato di non avere nessuna intenzione di iniziare una storia d’amore a tre, confermando le sue intenzioni di rimanere con Delia Duran. L’attore ormai da diversi mesi si trova in mezzo a due storie a cui non riesce a rinunciare e per questo, ha deciso di allontanarsi dalla televisione.

“Desidero uscire di scena e andare via. C’ho provato, però mi è stato impossibile. Vi stupirò fidatevi. Non mi vedrete più, sparisco dalla televisione, la sottrazione”.

“Lunedì mi vedrete al GF per contratto, ci sono delle logiche e lo sai Silvia. Però dopo lunedì non mi vedrete. Non ci credi Silvia? Dai lanciamo questa sfida ragazzi” termina Alex Belli annunciato il suo ritiro dalle scene.