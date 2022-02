Alex Belli parla della lettera di Soleil Sorge e rivela, che in realtà, in TV è stata tagliata

Nella puntata di lunedì scorso è stato mandato in onda in diretta il video in cui Soleil Sorge leggeva una parte della sua lunghissima lettera, dedicata al suo amico speciale Alex Belli.

Fonte Casa Chi

La lettera esprimeva sentimenti profondi e la richiesta di prendere una posizione in merito al triangolo amoroso venutosi a creare tra lei, Alex e sua moglie Delia Duran. Ma oggi è proprio l’attore a dare una notizia di gossip succulenta.

Rivela che ciò che è stato mandato in onda è solo un’estratto della lettera della Sorge e che in realtà lo scritto è diviso in tre atti. Alex, in un’intervista a Casa Chi, racconta che l’ultima parte di ciò che è stato scritto parla del loro amore.

Fonte Casa Chi

Ecco le sue prime parole: “Ho apprezzato molto la lettera di Sole, io l’avevo già con me, aspettavo che la rendesse pubblica lei. Me l’ha fatta arrivare tramite il postino Giacomo Urtis”.

Poi prosegue: “In realtà è molto più lunga di quello che avete visto. Adesso ve la mostro molto velocemente, perché ce l’ho sempre con me dietro. Questa lettera è di una bellezza incredibile, è divisa in tre atti. Come vedete è molto più lunga di quanto poteva essere raccontata dal punto di vista televisivo”.

Ovviamente nulla viene lasciato al caso quando a parlare è l’attore Belli: “Come ho detto è divisa in tre atti ed è bellissima perché descrive il primo che è la conoscenza, il secondo l’amicizia e il terzo il nostro amore. Quando l’ho ricevuta mi sono emozionato, mi ha confermato il grande spessore che lei ha nello scrivere ed è quello che mi tiene legato a lei, oltre ad altre cose ovviamente“.

Alex Belli: “A Soleil manca la mia spalla”

Poi viene chiesto all’ex gieffino come mai secondo lui, Soleil Sorge ha perso i consensi del pubblico. A tal proposito Alex ha le idee chiare: “Perché ha avuto questo strano calo? Lei è sempre stata la preferita. Io penso che ci sia una coalizione da parte dei fanclub, di tutti i fanclub contro Soleil. Ovviamente se si uniscono fanno numeri grossi”.

“Nello stesso tempo però devo dirti che un po’ si è spenta. Venendole a mancare dei punti di spalla, come sono io, lei si è spenta. Come vedete si sveglia tardi e non è quella di prima, questo non le fa bene. Ricordiamoci anche che ha contro tutta la casa e questa cosa non è semplice”.