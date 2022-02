I colpi di scena al GF Vip non tardano mai ad arrivare. Come al solito si torna a parlare del triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e l’immancabile Soleil Sorge. Dalle ultime notizie, arrivate direttamente dai social di Alex Belli, sappiamo che l’ex gieffino in questi giorni si trova nei dintorni del Teatro Ariston di Sanremo.

Fonte Studio GF Vip

Proprio ieri sera è stato ospite di un noto locale della splendida città dei fiori. L’attore di CentoVetrine, insieme alla sua cara amica Guenda Goria e altri illustri personaggi famosi, ha presenziato alla serata.

Ma non solo: Belli si è dilettato anche nelle sue abilità canore ed ha intonato una splendida canzone di Lucio Battisti. Non è la prima volta che Alex si diverte a cantare.

Come dimenticare il duetto con Aldo Montano e la loro stravagante Esmeralda. Ma l’attore non manca di far sentire la sua presenza anche al GF VIP, nonostante la distanza. Nel pomeriggio, sul giardino della casa, è apparso in volo un aereo tutto dedicato a Delia con la scritta: ‘Delia sarà Belli finché Duran’ firmato LIP ed AxB.

La gieffina ha subito riconosciuto la firma e ha spiegato ai suoi compagni: “LIP è Liviana Petrelli, una mia carissima amica della Puglia, la frase è una che utilizzano spesso i Petrelli, una famiglia pugliese amica mia e di Alex. AxB invece è Alex Belli, la firma della sua Factory“.

Soleil in quel preciso momento è in giardino a prendere il sole e, con sarcasmo, si rivolge a Barù e dice: “Forte il sole oggi eh? Quasi soffocante“. In fin dei conti, nel bene o nel male purché se ne parli.

E di ciò Belli ha dato piena conferma: è capace a suo modo di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica su di lui, ottenendo così un primo posto come personaggio del momento.