Il feeling tra Alex Belli e Soleil Sorge sembra essere sempre più evidente. I due sono solo amici? Se così fosse è necessario ammettere che la loro amicizia è molto intensa.

Baci, effusioni, coccole e ora anche qualche dichiarazione importante. In un momento di privacy in cui i due si sono chiusi nella sauna del giardino del Grande Fratello VIP. A fare il primo passo è l’attore di Centovetrine che con le sue frasi continua sicuramente ad infastidire Delia Duran.

Aver anche solo trovato una persona così è già un tesoro immenso, anche fuori di qui, magari non sarebbe stato lo stesso, magari non avremmo avuto modo di conoscerci allo stesso modo, ma sai com’è il destino a volte porta magari a cose diverse”.

Ma la rivelazione finale dell’attore pronunciata mentre la guarda negli occhi spiazza tutti: “Io avrei voluto incontrarti tante volte. Avrei voluto ma sai, il destino non ci ha mai fatto incontrare, ma ti parlo di diverso tempo fa“

A questo punto Soleil Sorge risponde, forse un po’ spiazzata, ma comunque per le righe:

Eh si vede che doveva andare così. È meglio, perché pensa se ci fossimo incontrati prima, avremmo avuto non so, un’altra esperienza sarebbe stato allo stesso modo di come è stato qui. Che è una cosa altrettanto bellissima”.