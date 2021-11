Alfonso Signorini, ieri sera, ha bacchettato per le righe Soleil Sorge. La concorrente che sembra fregarsene altamente di tutto, questa volta deve fare i conti con uno scivolone piuttosto grande.

Ormai, l’antipatia nei confronti di Gianmaria Antinolfi è palese e dalla parte di Soleil Sorge ci sono anche Alex Belli e Davide Silvestri. L’altra sera, l’influencer parlando dell’ex fidanzato se ne è davvero passata dandole dello scarafaggio e tirando fuori un tema importante come quello dell’acido.

In puntata, Alfonso Signorini ha ripreso la donna imponendole di chiedere scusa al coinquilino. La risposta della donna, però, è stata subito piccata:

Io chiedo scusa per avergli dato dello scarafaggio, mi dispiace per aver usato un termine così forte come quel ‘non muoiono mai’. L’acido? Però Alfonso perdonami, ma non era minimamente inteso come buttare l’acido, mi offendo in questo senso. Io lotto contro queste cose. Gli scarafaggi si rafforzano col veleno.

Dopo la puntata Soleil Sorge ha avuto un crollo emotivo e si è risentita per essere stata accusata di aver tirato fuori un argomento delicato come quello dell’acido:

Il tema dell’acido? La madre di uno dei miei migliori amici è stata aggredita con l’acido e l’ho vissuta in famiglia una cosa del genere, ma ti pare? Non era quello… come lo scarafaggio che gli butti il veleno e si rafforza anziché morire, lo scarafaggio perché è così che si comportano gli scarafaggi. L’unica cosa per la quale mi scuso è per l’averti dato dello scarafaggio ma lo sai, ero in*azzata nera dopo la puntata in quel momento. Si vedeva dalla mia faccia che ero nera.

La famiglia del concorrente ha replicato immediatamente a quelle parole: “Il gioco non può essere sporcato da queste parole. Dispiace per Gianma. Speriamo che Grande Fratello Vip prenda provvedimenti a prescindere da tutto e tutti. Davide si è subito accorto di quanto accaduto e ha detto di non esagerare“.