Nuovo avvicinamento ieri sera al Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Soleil Sorge. Tutta colpa di Katia Ricciarelli che per una notte ha vestito i panni di cupido spingendo i due a baciarsi. Tutto è nato durante le prove dello spettacolo della Turandot. Ad un certo punto Katia ha urlato: “Bacio, bacio” e la coppia non ha potuto fare altro che scambiarselo.

“Quel bacio lì lo dai a tua nonna, dev’essere un bacio passionale“ – ha urlato la Ricciarelli. La coppia allora ne ha simulato uno: “Hai capito il tranello che ci ha tirato la signora Ricciarelli?” – ha commentato l’attore scherzando.

Poco dopo la cantante lirica ha preso in disparte Alex tornando sull’argomento. “Una complicità talmente potente tra voi due che sembra attrazione fisica, involontariamente questa cosa dagli altri viene fraintesa e anche invidiata, capisci? Io mai vista una cosa così e ne ho fatta di strada. C’è un’intensità anche gestuale. Non occorre neanche che parliate” – ha confidato Katia.

Ma Alex sembra stoppare possibili allusioni ad amore. “Lo so amore ma… no, no. Io sono già fortunato in amore, però sono d’accordo con te che è una roba anche invidiata” – ha detto. In effetti nelle ultime ore i due sono ritornati ad essere molto vicini e chissà come la prenderà Delia che intanto pare stia capendo che tra i due c’è solo amicizia. A svelare il tutto ci ha pensato Mirko Gancitano, amico di Alex Belli e fidanzato di Guenda Goria. “Delia ha cambiato idea su Alex e Soleil e crede che ci sia amicizia” – ha confidato.

Fonte: web

Intanto si susseguono le voci di un suo nuovo ingresso nella casa già nella prossima puntata e non è chiaro in quale formula. A lanciare la bomba ci ha pensato Alfonso Signorini che sui social ha scritto: “Alex non lo sa ma Delia è già in quarantena e venerdì entrerà nella casa per stare con lui”. Come ospite o come nuovo concorrente? Non resta che attendere la puntata di venerdì che si preannuncia scoppiettante.