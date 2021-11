GF Vip, Katia Ricciarelli non resiste al fascino di Giucas. Alfonso Signorini: “Mi scadi!”

Alfonso Signorini decide di aprire la puntata del GF Vip con un teatrino molto divertente. I protagonisti della storia sono Katia Ricciarelli e Giucas Casella. I due vipponi hanno sempre dimostrato una certa complicità e si sono anche scambiati diversi baci scherzosi. Il conduttore è sempre molto divertito e definisce Giucas Casella un polipo.

Fonte studi GF Vip

Con un tono sarcastico Signorini si rivolge direttamente alla Ricciarelli: “Katia, ma come? Vestita così da tigrotto? Mi scadi un po’”. Immediata la reazione della cantante lirica, che con una risata tra i denti, sottolinea che Giucas Casella è un mandrillo e che per lei è molto difficile resistere al fascino del mago.

Alfonso decide di dare il via alla puntata, sulle immagini molto divertenti di Katia Ricciarelli e Giucas Casella. Nelle immagini si vede chiaramente il mago intento a strappare delle effusioni e dei baci alla cantante lirica. Giucas si definisce sempre carico a pallettoni, ma la Ricciarelli non si fa cogliere impreparata.

La gieffina parla del suo compagno definendolo magnetico e interessante. Nella clip seguente le immagini mostrano un Casaella ballerino in mutande e, al sua fianco la sua dama, che sfoggia un vestito animalier molto accattivante. I due si scambiano teneri baci e Alfonso Signorini non resiste nel sottolineare con tono scherzoso la nascita di questo nuovo flirt.

GF Vip: Katia Ricciarelli soffre di insonnia

La cantante vive anche delle difficoltà oltre alle tante risate. La notte prima della puntata, la Ricciarelli trascorre una notte con qualche piccola tensione. La donna soffre di insonnia e nel cuore della notte gira infastidita per casa. Arrivano in suo soccorso Jessica Selassiè e Gianmaria Antinolfi, i primi ad accorgersi della Ricciarelli a bordo piscina. I due gieffini si avvicinano e si mettono subito a disposizione. Chiedono alla donna se magari un altro letto più comodo può risolvere il problema. Katia ha le idee chiare e sa che con i nuovi ingressi, nella casa del GF Vip, non ci sarà più molto spazio.