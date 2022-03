Alex Belli geloso di Antonio Medugno per la sua vicinanza alla gieffina

Dai video e le foto pubblicate sappiamo che Alex Belli in questo momento si trova a Sharm el-Sheikh, insieme alla sua amica del cuore Stella. La donna del terzo incomodo che vive l’amore libero con l’attore e Delia Duran.

L’ex gieffino è sempre molto social e aggiorna i suoi fans di volta in volta, nel corso della sua giornata, sui suoi vari spostamenti. Tra i video e gli scatti un post in particolar modo riaccende le polemiche. Spunta un Twitter contro Antonio Medugno, soprannominato dall’attore TikTokio, chiaro riferimento al suo lavoro da tiktoker.

Un post con una frecciatina al vetriolo ironica per il gieffino: “Uno sguardo da conquistadores”, per via di uno scambio di sguardi. Ma con chi? Sta parlando di Delia o di Soleil?

“Caro Tiktokio. Sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che Amo te le puoi risparmiare”. Poi conclude: “Vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia”.

Ricordiamo che quando Alex fece il suo ingresso come ospite nella casa del GF VIP si complimentò con Medugno per il suo atteggiamento rispettoso nei confronti di Delia.

All’epoca Belli si scagliò contro Alessandro Basciano, con queste parole: “Anche se hai le stesse mie iniziali, ‘AB’, sei un copia incolla, e attenzione le carte copiative non sono mai come gli originale!!”. Quindi cosa è successo? Cosa è cambiato? Forse che Alessandro ormai è fuori dai giochi?

La soap si fa sempre più complicata e qualcosa sta sfuggendo anche noi. Un altro mistero rimane: di quale delle due donne è geloso l’attore di CentoVetrine? Antonio oggi ha scambiato sguardi e chiacchiere con entrambe. Non ci resta che attendere il prossimo Tweet, per avere una spiegazione in più dal diretto interessato.