Alex Belli ospite a La Pupa e il Secchione e flirta con Soleil Sorge

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de La Pupa e il Secchione, la quarta registrata la scorsa settimana. Pupo per una notte Alex Belli che ha potuto così rivedere Soleil Sorge, opinionista del programma.

Alla vista di Alex Soleil ha finto di andare via dallo studio insieme a Federico Fashion Style, poi è diventata la musa dell’attore per delle pose fotografiche.

Alex infatti è stato chiamato a fare il giudice speciale tra le coppie composte da Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis e il pupo Francesco Chiofalo con la secchiona Annaclara Hellwig.

I concorrenti sono stati chiamati a posare su un set fotografico organizzato dall’attore. Alex per mostrare ai concorrenti le pose da fare si è servita di Soleil Sorge come musa ispiratrice.

Fonte: Mediaset

E tra uno scatto e un altro la loro complicità è sembrata tornare a quella avuta all’interno della casa del Grande Fratello.

“Le due coppie devono venire sul set, abbiamo allestito il set e voglio scattare le loro anime e qui non c’è pupa né secchione che tenga, voglio le anime. 5 punti in ballo. Non è la prima volta che scattiamo, dai, non fare la timida, Soleil, a te il tutorial. Voglio che prendiate esempio dal suo tutorial, voglio che esprimiate la vostra essenza e chi meglio di lei sa esprimere la sua essenza …” – ha detto Alex.

Soleil si è calata perfettamente nel personaggio e alla fine a spuntarla è stata la coppia composta da Francesco Chiofalo e Annaclara Hellwig che hanno ricevuto i 5 punto bonus.

Focolaio covid nella villa che ospita i concorrenti?

C’è tensione intanto nella villa perché secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe un focolaio covid con 4 componenti dello staff positivi. La puntata di ieri è stata registrata due settimane fa. A rischio la nuova registrazione che era in programma lo scorso sabato ma è stata posticipata a questo fine settimana con la speranza che i concorrenti si negativizzino.