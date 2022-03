Francesco Chiofalo e la storia della sua malattia: emozione in studio

Momento molto toccante ieri nella puntata de La Pupa e il Secchione quando si è parlato di Francesco Chiofalo e della sua storia. Il pupo qualche anno fa è stato operato per un tumore al cervello.

A raccontare la sua storia è stata la mamma di Francesco, Fortuna. “Lui ebbe un incidente per il quale cadde in strada. Per prassi arrivò un’ambulanza e gli fecero una tac perché aveva battuto la testa. Gli dissero che aveva una macchia nera abbastanza grossa. Dissero: probabilmente è un tumore“ – le parole di Fortuna.

“Non aveva nessun sintomo e se non avesse fatto la tac avrebbe avuto qualche crisi epilettica, ma forse la macchia sarebbe già stata troppo grande” – ha proseguito la donna.

Poi l’intervento al cervello per la rimozione della neoplasia e 13 ore in sala operatoria. “È stato un intervento molto delicato. Questa sfera, grande come una palla da biliardo, toccava la parte sinistra del cervello”.

Purtroppo per Francesco Chiofalo il dramma non è finito perché ben presto dovrà rioperarsi a causa della scoperta di una pallina nera nel naso. “Ora purtroppo ne ha un’altra dietro al naso e dovrà operarsi. Non è urgente” – ha detto Fortuna.

Francesco Chiofalo si commuove in studio

Francesco in studio ha ascoltato commosso le parole della mamma. “È un momento molto difficile. Sono contento di stare con i ragazzi e di portare il pensiero lontano da tutto questo” – ha detto.

Poi si è rivolto alla mamma, che non sa essere presente in studio: “Spero che tu sia orgogliosa di me, mamma. Cerco di essere un bravo ragazzo. Non sono stato un figlio perfetto. Ho cercato di seguire i tuoi insegnamenti, anche se purtroppo non sempre ci sono riuscito”.

Poco dopo Fortuna entra in studio e i due si abbracciano. Un momento molto toccante e commovente con diversi presenti in studio che a stento sono riusciti a trattenere le lacrime.