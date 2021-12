La storia tra Alex Belli e Soleil Sorge è ormai destinata a prendere una svolta, nel bene e nel male i due devono prendere una decisione. Se Soleil è ormai vulnerabile, Alex Belli ha cambiato idea anche su sua moglie Delia Duran.

Alex Belli non ha preso affatto bene la storia pubblicata sull’Instagram della moglie dopo il lungo e appassionato bacio che l’attore e l’influencer si sono dati durante la messa in scena del Turandot.

Che si tenga per lei le cose, basta! Perché deve scrivere in pubblico? Quando uscirò avrò un sacco di cose da dirle. Mi mette nei casini se pubblica tutto quello che pensa. Deve stare ferma. Se lei sta ferma è tutto ok. Io se fossi fuori starei fermo. Se poi vedo che ti perdi entro e vengo a prenderti, ma non scrivo gli sfoghi.

Queste le parole rivolte a Gianmaria Antinolfi durante un momento di sfogo, proprio lui che era il suo acerrimo nemico: “Dai ma a che cavolo serviva fare quella robaccia? Mi ha detto ‘Alex non è vista bene sta roba fuori’. Che cavolo le frega come gli altri vedono tutto questo? Sai cosa le darà tanto fastidio? Quello che ti ho detto ieri. Perché le cose di ieri erano fortissime e va in contrasto con il passato”.

Ma le parole più brutte rivolte a sua moglie sono ben altre che sottintendono che verrebbe in televisione solo per soldi: