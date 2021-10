Alex Belli sembra perennemente tranquillo e rilassato, ma questo volta l’attore di Centovetrine ha perso la testa. Dopo un mese nella casa forse anche lui ha sentito il bisogno di sfogare, seppur per motivi futili.

Sembra infatti che mentre era ancora a tavola qualcuno abbia iniziato a sparecchiare non facendogli finire il pasto con calma. L’attore ha quindi perso la testa e si è lamentato con i suoi amici Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli.

Questo non mi sta bene. Chi è che ha portato via i piatti da tavola? Chi li ha portati via? Vi ho detto di non farli portare via. Io adesso come devo mangiare? Hanno portato via pure le forchette. Ma che cavolo di fretta c’è, spiegatemi. Ho capito, ma dove dovete andare che avete questa ansia. Mi fanno giare i c. Perché sto mangiando e devono tirarmi via i piatti mentre sono qui in cucina.