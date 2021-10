La showgirl in disappunto con la nomination è andata su tutte le furie

Finale di puntata movimentato ieri al Grande Fratello Vip. Teatro dello scontro sempre le nomination. Questa volta è Carmen Russo a non digerire il suo nome fatto da Katia Ricciarelli. La showgirl e ballerina ha spiegato ad Alfonso Signorini di essere stata nominata per il fatto che Katia si è arrabbiata durante una partita a biliardino. “Ha perso una partita e si è innervosita!” – ha detto.

Una frase che non è piaciuta a Katia Ricciarelli: “Carmen, sei una signora di sessant’anni e queste scuse non puoi dirle. Non lo accetto” – specificando poi che la motivazione secondo lei risiederebbe nel fatto che la Russo ha fatto pettegolezzi con Jo Squillo, proprio mentre lei giocava a biliardo con Ainett.

“Io e Ainett giocavamo…sei stata scorretta. Se credi di non essere ascoltata dal GF Vip sbagli. Calmati che non voglio rovinarmi la serata. Sono stanca di questa prima della classe. Scendi giù dal podio“ – ha urlato innervosita.

Anche dallo studio Sonia Bruganelli è intervenuta a difesa della Ricciarelli così come Adriana Volpe. “Ha ragione. Abbiamo visto anche quando si mettevano d’accordo. Non siamo stupidi!” – ha urlato la moglie di Paolo Bonolis. “Abbiamo capito che nella casa ci sono delle fazioni” – la versione della Volpe. Carmen Russo su tutte le furie e vedendo che tutti gli andavano contro ha sbottato dicendo: “A questo punto prendo e me ne vado!”.

Poi ha continuato a replicare a Katia: “Non puoi permetterti di dirmi pettegola! Non mi sono mai permessa”.

Carmen Russo, la frase che ha fatto arrabbiare la Ricciarelli

La fine della trasmissione, però, non ha placato gli animi e la discussione è andata avanti anche dopo con una Ricciarelli sempre più convita delle sue posizioni e molto colorita nei confronti di Carmen Russo che, innervosita, ha risposto: “Se anche dovessi uscire io ho una famiglia fuori, ho le mie cose”. Frase che fa andare su tutte le furie la Ricciarelli: “Questa è la cosa più brutta che tu potessi dirmi. Mi hai sottolineato che tu hai una famiglia. Quindi tu sei una st****a“.