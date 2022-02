Alex Belli posta un video nel deserto, ma Delia lo smaschera: “È di un anno fa”

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip era assente in studio Alex Belli dopo la sua uscita dalla casa la puntata precedente. L’attore non ha preso parte alla diretta e sui social ha mostrato alcuni video che lo ritraggono in Marocco.

Alfonso Signorini ad inizio puntata ha parlato proprio di questa assenza dicendo: “Sappiamo che Alex non vi manca, cari telespettatori, ma noi lo cerchiamo ancora”. Dopodiché ha mostrato una clip che immortalava l’attore nel deserto con tanto di dedica finale a Delia.

“Dopo tante parole spese, energie consumate, voglio far parlare il silenzio del deserto e recuperare le forze. Sempre con te, amore mio” – le sue parole.

In realtà a smascherare Alex è stata la stessa Delia Duran che ha gettato ombre sul suo compagno. Infatti secondo la modella quel video risalirebbe ad un anno fa e Alex quindi starebbe prendendo in giro tutti.

Sui social i commenti al video sono stati eterogenei. C’è chi sente la sua mancanza in casa e chi invece lo ha invitato a restarci nel deserto. “Senza di te la Casa è noia, Alex” – si legge. O ancora “Bravo, rimani nel deserto”, “Tu non stai messo bene”.

Fonte: Instagram

Ma non è tutto. Tra le stories su Instagram Alex ha spostato l’attenzione sulla collana che indossa nel curioso video del deserto, che porta l’anello della promessa di nozze che lo vincola a Delia e dal simbolo dell’equazione di Dirac: “Se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possono più essere descritti come due sistemi distinti, ma diventano un unico sistema” – ha scritto.

Insomma Alex continua a dire di essere una cosa sola con Delia, Delia in casa si è avvicinata di nuovo a lui.

Vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane, se ha definitivamente chiuso ogni rapporto con Soleil o se intende tornare alla carica.