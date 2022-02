Alex Belli è rientrato nella casa del Grande Fratello VIP per riconquistare sua moglie Delia Duran e chiarire le cose con Soleil Sorge.

Dopo una settimana di permanenza, l’attore di Centovetrine è riuscito quantomeno a recuperare il suo matrimonio. Sembra infatti che le cose con Delia Duran vadano alla grande.

Il man ha deciso anche di organizzare una cosa super romantica per la sua mogliettina: lo scambio delle fedi.

Senti, io pensavo, se sei d’accordo, di organizzare una Love Boat dove comunque ci scambiamo le fedi e queste robe qui. Sì ok che ce l’abbiamo, ma aspetta a rimetterla, ce le scambiamo lì dentro, è bello no?

Se questo scambio di fedi andrà a buon fine non si sa, quel che è certo è che l’orafo che ha regalato gli anelli alla coppia è piuttosto arrabbiato e rivorrebbe indietro le fedi nuziali.

Le dichiarazioni a Pomeriggio Cinque:

Ho conosciuto Alex Belli e Delia Duran perché si sono presentati qui nel mio negozio. Il loro intento era quello di avere due belle fedi. Ci hanno anche chiesto una personalizzazione dentro gli anelli, hanno voluto i loro nomi, la data del matrimonio e il simbolo dell’infinito in questa forma che è stata desiderata. Dopo il primo incontro ci hanno invitati al loro matrimonio e la cosa ci ha fatto molto piacere.

A questo punto abbiamo deciso di regalare le due fedi. Un bel matrimonio, ma è tutto finto! Per noi è una grande delusione aver regalato delle fedi, un simbolo importante. Non voglio sottolineare il valore economico, ma più quello di simbolo di unione. Io propongo di farcele restituire da Alex e Delia e di donarle ad una coppia bisognosa che desidera due fedi di quel tipo e che non se le può permettere.