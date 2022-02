La serata di ieri sera al Grande Fratello VIP ha preso una piega davvero inaspettata, ma non solo.

I telespettatori ormai sono stufi di assistere a determinate scene e ieri è stato forse toccato il fondo.

Delia Duran e Soleil Sorge si sono lasciate andare ad un lungo e appassionato bacio che poi è sfociato in una litigata a tre in sauna. Ma non solo.

Alex Belli avrebbe voluto ius bacio artistico anche da qualcun altro. Questa volta è stato il turno di Jessica Selassié che ha raccontato all’amica Sophie Codegoni quanto successo.

Se mi ha baciata? Sì, davanti a Delia e Soleil. Mi fa ‘è tutta la sera che volevo farlo. E io ‘ah’. Io mi sono tolta subito, sì. No cioè con Delia accanto fai queste cose? Bo non lo so.

Jessica Selassié ha seri dubbi che si trattasse di una cosa seria. Anche questa volta l’ennesimo teatrino di mezzo? quel che è certo è che lei stessa ha raccontato di essersi immediatamente spostata e schivato il bacio del man!

Se stanno iniziando un game? Sì. Perché io pensavo che lui mi prendeva e faceva finta e invece mi ha proprio preso per darmi un bacio. Però amore io ero rigida. Sì, Delia si è data un limone con Soleil, mi ha detto Antonio che proprio lui le ha viste.

Insomma domani sera sarà una serata piuttosto ricca, come andrà a finire questo triangolo amoroso che sembra ormai allagarsi sempre di più?