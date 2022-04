Nonostante il GF Vip sia terminato, Alex Belli continua ad avere i riflettori puntati su di sé. A quanto pare Belli e sua moglie Delia Duran sono stati protagonisti di un tranello ai danni del loro ex compagno e coinquilino, Antonio Medugno.

Quest’ultimo, però, non è rimasto indifferente ed è tornato sui social per dar voce al suo disappunto riguardo ciò che è accaduto. Di contro, Alex non ha preso bene la risposta e si è scagliato contro il ragazzo.

Questo il racconto di Antonio: “Allora ragazzi vi spiego come sono andate le cose. Ieri mi chiama Alex per una cosa lavorativa, dice di volermi vedere al centro di Milano e mi da appuntamento fuori da un parrucchiere”.

Poi prosegue: “Vado lì e c’è solo Delia, Alex non c’è più. Chiacchieriamo del più e del meno, siamo fuori dal parrucchiere e nulla, alla fine si era organizzata una paparazzata tra me e Delia”.

Conclude: “Alla fine non c’è stato niente neanche questa volta e nulla, loser game Belli. Non è andata bene, però il mio manager Alessandro mi aveva avvertito di tutto questo. Male”.

A tali affermazioni, Belli va su tutte le furie e replica: “Caro il mio TIK!! Ringrazia il cielo che per sbaglio dal mio parrucchiere ti hanno scattato dei paparazzi!! Ma controlla bene la didascalia, perché non vorrei che con la foto sgranata pensassero fossi ancora io!!”.

E quando gli viene fatto notare che da quando il GF Vip è finito i riflettori si sono spenti, lui replica così: “Ti do UNA NEWS FLASH. Per me non è mai iniziato e non è finito!! Io sono…”. Insomma lo show deve continuare e nel bene o nel male, purché se ne parli.