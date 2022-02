Alex Belli è tornato in casa come ospite. Soleil Sorge esplode di gioia, Delia Duran è molto delusa

Finalmente torna su canale 5 il consueto appuntamento col GF VIP condotto da Alfonso Signorini, dopo lo stop della settimana. La puntata del 14 febbraio tutta dedicata all’amore in onore di San Valentino. Ma non solo, l’appuntamento ha tenuto il pubblico in trepidante attesa per il grande ritorno come ospite di Alex Belli.

Fonte studio GF Vip

Adesso è arrivato il momento tanto atteso. Il rientro di Alex in casa. Alfonso Signorini decide che ad accogliere l’ex gieffino sarà proprio lei, Soleil Sorge. L’incontro avviene in giardino e l’attore per la sua amica speciale riserva parole altrettanto speciali: “Ho apprezzato la tua coerenza, mi spiace che Delia sia entrata qui dentro e abbia perso la bussola”.

Lei: “Alex che ti è successo” la vippona sostiene di avere visto spegnersi il fuoco dentro di lui. Poi lui la sorprende, varcando il tappeto rosso che delinea le distanze.

Soleil indietreggia e lui le chiede di fidarsi porgendogli la mano per toccarla. “Mi fido di te, ma voglio anche pararmi il se***e dall’eliminazione”. A quel punto Alex fa uno scatto e va ad abbracciarla.

In quel momento Soleil Sorge capisce che lui sta per rientrare in casa. I due sono al settimo cielo e la loro sintonia è palpabile, tanto che anche il conduttore sottolinea la cosa.

Signorini chiede al nuovo ospite di nascondersi in casa per fare l’entrata trionfale non appena Delia sarà anche lei presente in salone. Ma la modella non sembra affatto entusiasta, anzi tutt’altro. Lui si abbraccia e si bacia con Soleil dinanzi agli occhi increduli della Duran.

Chi si mostra estremamente felice sono gli altri inquilini. Tornano tutti in salone e trovano un Belli sorridente e pronto ad accoglierli a braccia aperte. Saluta tutti, ma per Antonio riserva delle parole inaspettate: “Ti faccio i miei complimenti. Potevi diventare una bambola nelle mani della Duran, invece ti sei tirato indietro da vero uomo. Ti stimo”. Alex Belli ieri sera è tornato in casa come ospite e resterà per qualche giorno. Palpabile la felicità di Soleil e la delusione di Delia