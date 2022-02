GF Vip, Barù sparla di Soleil Sorge: “È proprio sporca e disordinata”

Barù nelle ultime settimane è uno dei protagonisti di punta di questa edizione del GF Vip grazie al suo modo di fare e alla sua ironia. Il nipote di Costantino della Gherardesca prosegue il suo percorso all’interno della casa insieme al suo compagno d’avventura Davide Silvestri.

I due gieffini nelle ultime ore si sono resi nuovamente protagonisti per alcune affermazioni dette nei confronti di Soleil Sorge. Entrambi infatti, hanno notato degli atteggiamenti della concorrente che sono irrispettosi verso gli altri ma soprattutto verso sé stessa.

Sono mesi che all’interno della casa del Grande Fratello Vip regna il caos a causa del grande disordine e della tanta sporcizia sia generale che personale. Più volte i concorrenti sono stati ripresi e puniti dalla redazione ma questo non sembra bastare a far splendere la casa tra ordine e armonia.

Nel corso degli ultimi giorni a spendere delle parole negative in merito alla pulizia personale e della casa è proprio Barù insieme a Davide Silvestri. Il nipote di Costantino infatti, ha svelato quanto a suo dire, Soleil Sorge sia una persona sporca.

GF Vip, Barù a Davide Silvestri: “Soleil è una persona sporca”

Nella giornata di ieri è stato proprio Davide a confessare al suo grande amico quanto la gieffina sia una persona molto disordinata. Silvestri infatti, da diversi mesi condivide la camera con lei spiegando a Barù quanto sia scoordinata nei movimenti e quando, non tenga alla sua polizia personale.

Durante una lunga chiacchierata è proprio lui a confessare a Barù alcuni lati negativi dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Soleil ti lascia la porta aperta, mamma mia è proprio scoordinata, fa un casino. Non sa uscire e chiudere la porta” spiega Silvestri.

Un susseguirsi di inaspettate dichiarazioni anche da parte di Barù che più volte ha sottolineato: “È proprio sporca, una donna sporca”. Affermazioni che hanno lasciato Davide molto sorpreso ma che purtroppo non sono le uniche nei confronti di Soleil Sorge.

A criticare in modo duro e diretto la concorrente è stata anche Delia Duran che, in un momento di tranquillità aveva spifferato a Miriana quando Soleil non presti attenzione alla pulizia. La modella sudamericana infatti, con aria inorridita a svelato alla Trevisan cosa aveva visto nei giorni precedenti.

“Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì, avete pensato bene, è andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla. No, non è stato Giucas, ho visto lei che usciva. Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza tutto uno schifo. Dio è sporca quella donna” spiega Delia parlando con Miriana.