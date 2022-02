Alex Belli rientra nella casa del Grande Fratello VIP, Aldo Montano sbotta: “stomachevole”

Quando pensavamo di averle viste tutte nella casa del Grande Fratello VIP arriva una nuova notizia shock. Alex Belli rientrerà ufficialmente nella casa di Cinecittà.

La proposta è arrivata ieri sera direttamente durante la diretta del reality show. È stato Alfonso Signorini a chiedere all’attore di Centovetrine di tornare nella casa per scegliere definitivamente.

Scegliere chi? Soleil Sorge o Delia Duran? La proposta non sembra essere affatto inaspettata anche perché Silvia Toffanin aveva fiutato qualcosa nell’aria.

A fine serata Alfonso Signorini ha spiegato:

Stasera faremo una proposta indecenti al nostro Alex Belli. Il Grande Fratello ha intenzione di mettere l’attore davanti ad una scelta clamorosa da prendere, chissà cosa sceglierà di fare lui. […] Cosa ci faccio io con Alex al centro dello studio? Succede che il GF caro Alex ti ha fatto un proposta davvero forte, perché che cosa vuole il Grande Fratello? Vuole che tu ritorni in casa per qualche giorno e farai veramente qualcosa per mettere fine a questo triangolo.

Il conduttore vorrebbe chiudere definitivamente questo triangolo amoroso e capire che strada prenderà l’attore:

Darai un finale a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil, Delia o anche Basciano. Scegli chi ti pare, ma dai una fine a questa storia. Ovviamente non avrai molto tempo, non so esattamente quanto, ma io credo almeno due settimane. Però tu vai nella casa e da stasera ti chiuderai in quarantena. Vai Alex e ci vediamo lunedì prossimo, per adesso ti auguro buona quarantena.