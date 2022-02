Il Grande Fratello Vip sta correndo per la finale. E perciò i concorrenti si battono per avere un posto assicurato come finalisti. Nel corso dell’ultima puntata si scontrano per l’abita finale: Delia Duran e Davide Silvestri.

Fonte studio GF Vip

Alfonso Signorini invita i concorrenti direttamente in studio, per dare loro in un faccia a faccia, il responso del verdetto. Davide in prima battuta, con un pizzico di ironia, dice: “Io spero che finisca il 14 marzo, non ce la faccio più. Ovviamente spero di poter vincere questa sera”.

Il gieffino non si è mai nascosto dietro un dito e sogna la finale. Delia, si sente di precisare, a suo modo: “Io ho già vinto. Per me questa possibilità che mi avete dato di raccontare la mia storia è già più che sufficiente”. Ora la tensione è alle stelle.

Arriva il momento di scoprire il nome. I concorrenti spalle a led non possono girarsi e quindi, non possono sapere per primi chi ha vinto al televoto. Alfonso Signorini non vuole tirarla per le lunghe e vuole scoprire il nome del primo concorrente finalista.

“Il pubblico ha deciso che il primo vip finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip è…”. Qualche secondo dopo che il nome è stato svelato ai telespettatori, il conduttore permette ai gieffini di voltarsi, e i due scoprono che la prima finalista è: “Delia Duran”.

La modella emozionata: “Grazie, vi amo”. Davide Silvestri non si trattiene e, sulla passerella dello studio del Grande Fratello VIP, dinanzi alle opinioniste e al conduttore si lascia sfuggire un: “Ma va**an***o, ora non posso nemmeno nominarla”.

Lui che a questa finale ci aveva creduto seriamente dato il suo percorso di 4 mesi all’interno del reality. In studio tornano anche gli ex gieffini, che erano stati fatti uscire per decretare il vincitore. Alex Belli commenta la vittoria della sua compagna: “Se lo merita tutto, sono sempre con lei anche se abbiamo questo momento di rottura”.