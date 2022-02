Alex Belli si rifiuta di uscire dalla casa e Aldo Montano sbotta: “Vergogna”

L'attore pensava di restare per più tempo in casa e Aldo dallo studio gli si è scagliato contro

Per Alex Belli ieri è arrivato il momento di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip dopo la sua breve permanenza per cercare di riappacificarsi con Delia e chiarire con Soleil.

Se Delia lo ha salutato calorosamente lo stesso non ha fatto Soleil che si è proprio rifiutata di farlo. “Alex è venuto qui dentro non per recuperare il suo matrimonio ma per farmi dire che sono innamorata di lui, ma non è così, cìè stato un momento di forte trasporto ma l’amore si da con intenzione e con un peso e va tutto ricalibrato” – ha detto l’influencer.

Alex Belli appresa la notizia che doveva abbandonare la casa ci è rimasto male perché si aspettava una permanenza più lunga in modo da recuperare anche il rapporto con Soleil.

“Si speravo di avere qualche giorno in più proprio per recuperare con lei, avevamo solo acceso la luce sul nostro rapporto. Mi serviva qualche giorno in più. Io volevo dare certezze a Delia ma trovare anche un equilibrio con Soleil” – le sue parole.

Fonte: Mediaset

Ma chi non ha apprezzato il rientro in casa dell’attore è stato sicuramente Aldo Montano ormai nemico storico di Alex. L’atleta in studio è intervenuto dicendo: “È una cosa vergognosa ed è anche un cattivo esempio. A una persona che gli dici di uscire dalla casa e ci vuole restare” – riferendosi al fatto che Alex si è rifiutato di lasciare la casa inizialmente.

Delia Duran invece ha deciso di non seguire il marito fuori e di non rinunciare alla finale. La modella è rimasta in casa pronta a viversi le ultime settimane che la condurranno fino a quella finale e contendersi la vittoria.

Che il teatrino sia finito? Difficile che Alex non faccia parlare da fuori e che Delia non faccia altro nella casa nonostante l’amore ritrovato.