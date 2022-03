L’edizione del Grande Fratello Vip 6, ovvero quella di quest’anno, ha appassionato tantissimi telespettatori ed ha avuto il picco più alto di share degli ultimi 5 anni. Molti si sono affezionati ai concorrenti e hanno seguito il GF Vip per il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, rendendoli così i protagonisti effettivi di questa edizione.

L’amicizia alchemica tra l’attore e la leonessa dell’America del Nord, nonché l’amore libero con sua moglie Delia hanno fatto incuriosire il pubblico nel corso dei 6 lunghi mesi del programma, alzando molte critiche.

Anche all’interno del programma il pubblico ha un po’ mosso gli animi, dando voce anche alla critica, che ha creato uno slogan: “Chimica Artistica: Non è un Game”. L’ultimo ex gieffino della casa a parlare degli intrecci amorosi e delle chimiche di Alex è stato proprio Davide Silvestri, durante l’intervista a Casa Chi, usando parole forti per le dinamiche che si erano create in casa.

Ecco cosa ha detto l’ex Vippone: “A un certo punto è vero che ho pensato fosse insopportabile. Più che altro la situazione era snervante ed ero stufo. Quando ha lasciato il gioco ero contento e l’ho detto anche a lui. Il personaggio l’aveva reso schiavo ed ha preferito la carriera alla mia amicizia”.

Alex questa ha sentito le parole dall’ex coinquilino che l’hanno sicuramente un po’ infastidito. Il “leader dei circensi del GF Vip”, così rinominato per ciò che è successo nella casa più spiata d’Italia, ha commentato.

Ha anche voluto sottolineare come i telespettatori siano stati appassionati nelle vicende accadute tra lui, Soleil e Delia, e intrattenuti per quasi 50 puntate. Ecco cosa scrive per attaccare Davide: “Ma è mai possibile che non avete nessun altro argomento, che sparlare di me? Caro Davide, vorrei ricordarti che grazie alla mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate. Non certo per la tua iguana”.

Non si può di certo negare il fatto che il triangolo, le chimiche artistiche, l’amore libero e tutte le dinamiche in casa abbiano fatto esplodere i commenti sui social e lo share. Anche Davide è stato sicuramente un protagonista, per tutte le risate in casa tra “Franco”, l’iguana e il teatro delle imitazioni di Silvestri. Ma ciò di cui hanno chiacchierato di più il gossip e le critiche sono stati loro 3, che si sono rivelati anche i veri protagonisti del reality.