È andata in onda la seconda puntata del reality ‘La Pupa e il Secchione show’. Già nella prima puntata avevamo assistito a diversi scontri tra i giudici e i protagonisti dello show. Uno di questi riguardava Solei Sorge, che partecipa al programma come opinionista e giudice, e Mila Suarez. Tra le due sono volate parole pesanti che riguardavano anche Alex Belli.

Infatti la modella marocchina è l’ex fidanzata dell’attore che con Soleil ha vissuto dentro la casa del GF Vip la sua alchimia artistica. Ecco uno spezzone di ciò che è stato detto nel primo scontro: “Non è che tu stai rosicando perché Alex ha sposato Delia e non te?” aveva esordito Soleil.

Poi aggiunge: “Io rosico perché mi ha scaricato Alex? Ma sei seria? Forse hai guardato il programma sbagliato. Fa niente lasciatela parlare alla fine è una pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo troppo alto. Dire che sono cattiva perché litigo con ragazze straniere è una bella scusa. Tanto dici queste cose solo per farti vedere. Tu mi attacchi per far parlare di te, non tanto per discutere. Io cambio uomini come le mutande? Quella tesoro mio mi sa che sei tu”.

E conclude con: “E ringraziami, perché evito di entrare nel merito, perché proprio tu non dovresti dire queste cose. E adesso rilassati”. Ma anche nella sera della seconda puntata del reality abbiamo assistito ad una lite accesa tra le due donne.

L’ex gieffina infatti, stando alle clip mostrate da Barbara D’Urso, conduttrice del programma, ha subito commentato il frettoloso avvicinamento anche fisico che Mila ha messo in atto nei confronti del suo secchione Mirko Gancitano.

Soleil ha commentato: “Non è che ha fatto chissà cosa, ma è proprio il modo di lanciarsi così velocemente..”. E Mila ha risposto subito, riferita al rapporto tra Soleil e Alex: “Come hai fatto anche te”. E continuando con la puntata la Suarez, risentita per lo zero dato dall’opinionista come voto per il suo carwash, attacca: “Senti da che pulpito. Mi hai dato uno zero come giudizio, anche tu per me sei uno zero”.

Ma Soleil a tutto questo risponde: “Evita di paragonarti a me tesoro, qua quella che giudica sono io”; chiudendo così la discussione. Mirko è il promesso sposo di Guenda Goria e durante un confronto con lei riguardo l’atteggiamento molto appiccicoso di Mila nei confronti del ragazzo, la modella commenta: “Guenda puoi tranquillizzarti, fa parte del gioco, ma io non tocco gli uomini fidanzati o sposati”. Lanciando così un’ultima provocazione alla leonessa dell’America del Nord.