Delia Duran è entrata da pochissimi giorni nella casa del Grande Fratello VIP, ma già si è fatta conoscere da tutti i concorrenti. La ragazza ha già stretto le prime amicizie e fatto le prime confidenze, in particolare con Miriana Trevisan.

Le due si sono trovate subito ed è nata già una splendida amicizia da cui sono nate alcune confidenze. Delia Duran ha fatto una confessione piuttosto delicata all’amica e le ha raccontato:

Sai è una cosa un po’ delicata, per adesso non abbiamo avuto un figlio, ma proviamo da tanto. Lo cerchiamo da molto tempo e non arriva. Diciamo che a questo punto ci vuole un metodo un pochino più forte e particolare.