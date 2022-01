Alex Belli nel suo percorso nella casa del Grande Fratello VIP ha parlato più volte dello splendido rapporto con Delia Duran specificando che i due vivono una more libero e aperto.

Durante la sua permanenza nella casa, l’attore era convinto che tra i due andasse tutto a gonfie vele, nonostante la situazione con Soleil Sorge che era altroché chiara:

Ci siamo trovati. Lei è come me, anche peggio. Non mi sono mai nascosto con Delia. Le ho detto ‘io sono questo’ e lei mi ha mostrato quella che è. Ci siamo amati e accettati sin da subito. Abbiamo un amore puro e libero. […] Molti non potrebbero capire, ma a noi sta bene così.