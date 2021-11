Alex Belli risponde alla moglie dopo il bacio con Soleil: “Siamo solo amici”

Tra Alex Belli e Soleil Sorge, a detta loro, ci sarebbe una bella amicizia e niente più. Intanto però i due da alcuni giorni sono sempre più vicini e molto spesso si sono scambiati effusioni ed abbracci abbastanza passionali. Fino a giungere alla notte di Halloween quando tra i due è scappato addirittura un bacio. Per l’attore si è trattato di un bacio definito “cinematografico” fatto a favore di telecamere. Ma sempre bacio è.

Di questa storia se n’è parlato ieri sera in puntata con Alfonso Signorini. I due hanno ammesso che ci sia chimica, ma non si stanno spingendo oltre anche perché Alex Belli è sposato fuori dalla casa. Lui però ha ammesso: “Se fossi single, forse potrebbe nascere qualcosa” – scherzando.

Fonte: Mediaset

Il suo volto però si scurisce quando viene mostrato il contenuto di una lettera che sua moglie Delia Duran ha pubblicato su Instagram.

“Quello che accade nella casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del gioco. Sei responsabile delle tue azioni è proprio per questo amore mio ti dico che sono estremamente delusa e ferita perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che come me credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile” – si legge nel post.

Alex ha risposto parlando direttamente alla moglie a favor di telecamera: “La percezione dell’esterno è sempre abbastanza diversa da quella che è all’interno – ha detto prima di ribadire che con Soleil è davvero soltanto una bella amicizia.

“Quindi, amore mio, ti dico di stare tranquilla. La nostra vita è fatta per stare insieme, quella con Soleil è solo una bella amicizia” – ha concluso l’attore.

Staremo a vedere nei prossimi giorni cosa accadrà. Non è da escludere a questo punto che Delia possa far visita ad entrambi nella casa per un chiarimento.