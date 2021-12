Alex Belli, che rissa con Aldo Montano: “Le tue ex fidanzate hanno più corna delle renne di Babbo Natale”

Sono volate parole grosse tra i due in puntata al GF

La puntata di lunedì scorso del Grande Fratello Vip è stata davvero scoppiettante. Alex Belli in studio ha praticamente litigato con tutti. Prima con Soleil e sua madre che l’accusavano di aver messo in piedi tutto un teatrino nella casa. Poi con Sonia Bruganelli che ha finito poi con il discutere con Alfonso Signorini abbandonando lo studio in diretta.

Ed infine la lite con Aldo Montano dove sono volate parole grosse. Aldo e Alex nella casa era molto amici. Nelle prime settimane avevano legato molto. Poi d’improvviso alcuni atteggiamenti dell’attore hanno infastidito lo sportivo e il loro rapporto si è man mano raffreddato. Aldo arrivò anche a mettere quasi le mani addosso ad Alex. Dopo che i due sono usciti dalla casa, il litigio è proseguito sui social con continui battibecchi. Fino a lunedì quando in studio c’è stato il faccia a faccia decisivo.

Fonte: web

“Se fossi meno egocentrico faresti meno danni” – ha detto Aldo. “L’unica cosa che sei stato in grado di fare tu è stato alzarmi le mani” – la risposta di Alex. Gli animi a questo punto si sono scaldati con l’attore che alzandosi è andato a muso duro contro Aldo che a quel punto ha chiesto l’intervento di Alfonso Signorini.

“Io non ho voglia di fare queste piazzate a casa tua con questo soggetto. Ha preso in giro tutti, io ci ho creduto molto, la cosa che mi rode è che ci ho creduto. Tu hai mancato di rispetto a tua moglie in modo orribile, oppure hai mancato di rispetto a Sole e al pubblico” – urla Aldo.

Ma Alex ha ribattuto con una frase molto pesante: “Le tue ex fidanzate hanno più corna delle renne di Babbo Natale“. Sarà finita qui? Crediamo proprio di no.