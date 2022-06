Alex Belli sarà protagonista di un programma Rai? L’indiscrezione

L'ex gieffino sarebbe pronto a tornare in tv in un programma firmato Rai

Alex Belli non smette mai di stupire. In questi ultimi giorni l’ex gieffino è tornato ad essere al centro del gossip. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che il personaggio più chiacchierato degli ultimi tempi sia pronto a tornare in tv in un programma firmato Rai. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Alex Belli pronto a tornare in tv. É di questi ultimi la giorni la notizia secondo cui l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip si stia preparando ad un nuovo programma televisivo. Alex Belli, infatti, sarebbe pronto ad approdare in Rai per essere uno dei protagonisti di Tale e Quale Show.

Carlo Conti e il suo staff stanno lavorando duramente alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Una grande curiosità è salita senza ombra di dubbio per il cast di quest’anno. Ebbene, secondo quanto riportato da alcuni giornali di gossip, Alex Belli pare sia uno dei concorrenti dello show.

Alex Belli protagonista di Tale e Quale Show? L’indiscrezione

Pare che il protagonista assoluto della scorsa edizione del Grande Fratello Vip abbia già sostenuto il provino per entrare a far parte del cast della nuova edizione dello show. Attualmente il diretto interessato non ha confermato né smentito le voci circolanti in questi giorni.

Nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show accanto ad Alex Belli potrebbero esserci anche le sorelle Selassié e Laura Chiatti. Sembra essere non stata presa in considerazione, invece, Katia Ricciarelli. Per lei si sta pensando ad un ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere notizie certe riguardo la partecipazione dell’ex gieffino alla nuova edizione di Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti. Se tutto fosse vero, Alex avrebbe l’occasione di mostrare a tutti le sue doti canore e il suo talento per la musica.