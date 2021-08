Carlo Conti, avete visto che auto guida?

Il conduttore beccato in giro per Roma a bordo di una citycar

Carlo Conti è un conduttore amatissimo dal pubblico e volto di punta della Rai. I suoi programmi fanno sempre il record di ascolti. E’ considerato da molti il re dell’intrattenimento visto che programmi come L’eredità, Tale e quale show, I migliori anni, Top 10 sono sempre molto seguiti. Ha presentato anche per 3 anni consecutivi il Festival di Sanremo ottenendo un discreto numero di ascolti prima dell’era Amadeus che si avvia anche lui al terzo anno consecutivo di conduzione.

Il conduttore fiorentino ha cominciato la sua carriera in radio. Dopo aver fondato a fine degli anni settanta Radio Firenze, agli inizi degli ottanta ha diretto Lady Radio su un emittente radiofonica locale. Lo lega una profonda amicizia con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello con il quale molto spesso porta in giro spettacoli teatrali molto divertenti.

Oltre a nutrire una passione innata per la musica, Carlo Conti ha anche una passione per le automobili. Sicuramente in molti penseranno che dato il successo e i guadagni, Conte guidi una macchina costosa ed elegante. Ed invece resterete sorpresi dal vedere che invece si affida ad una semplice citycar. Una scelta che rende più agevole gli spostamenti nella capitale, dove vive da anni.

Sebbene si sia sposato all’interno di un’auto d’epoca, di cui è appassionato, Carlo Conti è stato avvistato spesso per le strade della sua amatissima Firenze e per Roma con una smart grigia. A volte invece, per le uscite con la famiglia e i lunghi viaggi si affida ad un SUV dell’Audi.

Carlo Conti lo rivedremo in autunno in televisione con la nuova edizione di Tale e Quale Show piena di novità tra cui l’ingaggio di Cristiano Malgioglio in giuria al posto di Vincenzo Salemme. Al suo fianco confermati Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Tra i concorrenti già si sa che parteciperanno Alba Parietti, ma anche Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando.