Alex Belli sarà un nuovo concorrente del GFVip? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio il Grande Fratello Vip è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Stando ad alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Alex Belli potrebbe diventare un nuovo concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il Grande Fratello Vip non smette di regalare grandi colpi di scena. Tuttavia, a differenza delle scorse edizioni, quest’anno, nella casa più spiata d’Italia non ci sono molte dinamiche. Alla luce di questo Alfonso Signorini ha deciso di contattare alcuni personaggi famosi i quali potrebbe aspirare a diventare i nuovi concorrenti del reality show in onda su Canale 5.

Il direttore di “Chi Magazine” aveva pensato di far tornare Ginevra Lamborghini all’interno della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, i telespettatori del programma hanno bocciato tale proposta in quanto ritengono che l’ex gieffina non dovrebbe neanche essere presente in studio dopo ciò che è accaduto con Marco Bellavia.

A rivelare i presunti tre vipponi che potrebbe diventare i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip è stato il portale “Biccy”. Tra i primi nomi è spuntato quello di Alex Belli. Quest’ultima aveva già partecipato alla scorsa edizione del reality show insieme a sua moglie Delia Duran. Tuttavia, sembra che il l’attore avrebbe declinato in modo definitivo l’offerta di Signorini. Alla luce di questo non c’è nessuna possibilità di poter vedere di nuovo l’ex gieffino all’interno della casa.

Le altre due candidate potrebbero essere Arianna David e Angela Melillo. La prima è presenti stesso nei salotti di Barbara D’Urso ed è anche un’ex concorrente de L’Isola Dei Famosi. Tuttavia sembra che entrambe abbia risposto un no categorico ad Alfonso Signorini.