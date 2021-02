Arianna David a Domenica Live mostra le foto delle violenze subite: “Sono stata perseguitata per tre anni”

Ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, l’ex Miss Italia Arianna David ha concesso delle rivelazioni scioccanti sulle violenze subite dal suo ex compagno, che poco dopo si è rivelato essere il suo stalker. La testimonianza ha sconvolto i telespettatori, anche perché, fino a questo punto, la donna di spettacolo non lo aveva mai raccontato pubblicamente.

Arianna David: la testimonianza a Barbara d’Urso

A favore di telecamera Arianna David ha mostrato, attraverso alcune foto, le conseguenze delle botte subite. Il responsabile l’ha lungamente perseguitata, rompendole il mento e un dito.

Impazzito nel giro di pochissimo

La persona in questione è impazzita nel giro di pochissimo: se lo ritrovava dappertutto, anche per strada. Uscire le era diventato impossibile: un giorno l’ha presa e le ha tirato contro la serranda di un negozio, ha tentato di investirla con un’auto e le ha tirato su un ginocchio una mazza da baseball.

Arianna David è così scesa nei particolari della drammatica esperienza vissuta. Un periodo durissimo, che non ha riscosso la solidarietà delle altre persone. Nel momento in cui, pure i passanti per strada, assistevano a tali scene si rifiutavano di accorrere in suo aiuto.

Pistola puntata alla tempia

Le minacce sono via via cresciute con il passare del tempo. L’uomo ha avvertito Arianna David di possedere delle armi, anche se lei non ci credeva. Ciò almeno fino a quando non le ha puntato una pistola alla tempia. La storia è andata avanti per tre anni, dal 2012 al 2015.

Arianna David: la denuncia e il ritiro

Inizialmente ha evitato di denunciarlo in quanto bloccata dalla paura. Ma, non riuscendo a venirne a capo, in seguito si è fatta coraggio e ha preso provvedimenti legali. Da allora non lo ha più visto, anche se poi ha fatto una cosa di cui se ne pente: ritirare la denuncia. Per fortuna – ha concluso la David, attuale opinionista a Mattino Cinque di Federica Panicucci – è sparito dalla sua vita.