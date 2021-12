Alex Belli e Soleil Sorge oscillano ormai tra litigate e notti sotto le coperte, i due sono sempre più affiatati. Dopo la puntata di lunedì scorso i due avevano fatto una grossa litigata, il motivo? Soleil inizia ad avere i primi dubbi.

Sembra infatti che la giovane influencer si senta usata e ha messo in dubbio i sentimenti dell’attore di Centovetrine che non ha però perso occasione per tranquillizzarla.

Questa notte i due hanno dormito insieme e si sono addormentati abbracciati. In un momento di tenerezza, sotto le lenzuola, i due si sono confessati e Alex Belli avrebbe dichiarato ammesso di essere innamorato:

Io e te dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo? Se io e te ci amiamo non è un problema , gli altri sono un problema. […] Mi hanno chiesto cosa penso di te. Io ho detto che non lo so, so solo che mi piace anche quando fa la str**za e l’accetto così com’è, anche se mi fa arrabbiare di brutto. Mi piace in ogni modo anche nei momenti di scontro.

Soleil Sorge è rimasta leggermente più fredda, ma comunque sembra apprezzare molto l’interesse del coinquilino. Proprio l’attore si è sfogato anche con il nuovo concorrente Biagio D’Anelli: