Katia Ricciarelli, che gaffe su Biagio D’Anelli: “Spero sia normale”

Biagio D’Anelli è l’ultimo arrivato nella casa del Grande Fratello Vip. L’attore e opinionista è stato oggetto di discussione nelle scorse ore da parte di Katia, Soleil e Manila, soprattutto sul suo orientamento sessuale. La cantante in particolare mentre si trovava in camera con le altre due inquiline, si è lasciata andare a delle allusioni infelici.

A quanto pare il nuovo gieffino dovrebbe dormire nel lettone a 4 piazze insieme a Soleil e Alex.

“Ma mica ci entrano loro due là dentro” – ha esordito Katia Ricciarelli, “Speriamo che non ci entrino là se no perdiamo tutti gli uomini qua“.

A quel punto Soleil è intervenuta scherzando: “Guardate che Giacomo se li cattura tutti…”. Allora la cantante sottovoce ha chiesto:

“Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua“. “In che senso normale? No, non è gay, non mi risulta“ – ha risposto la Nazzaro. “Gay? Non lo so“ – la replica della Sorge.

Fonte: web

Il tutto è avvenuto ovviamente all’oscuro del diretto interessato che si trovava da un’altra parte della casa e non ha la minima idea che il suo orientamento sia stato oggetto di gossip.

D’altronde a dare manforte a Soleil e Manila ci ha pensato stesso lui che nella clip di presentazione si è vantato di tutte le sue conquiste, nel mondo dello spettacolo e non.

“A differenza di tante persone che millantano flirt ho avuto frequentazioni e flirt con donne dello spettacolo, alcune sono uscite pubbliche altre no. Ho già detto che amo le donne?” – ha detto Biagio nella clip. Tra i flirt annoverati ci sarebbero quelli con Malena, Emanuela Tittocchia e Flavia Vento.