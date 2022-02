Ieri pomeriggio Alex Belli è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. La conduttrice ha più volte incalzato l’attore di Centovetrine facendogli notare che tutta la storia architettata con Delia Duran e Soleil Sorge ha perso di credibilità.

Durante l’intervista Alex Belli ha fatto sapere che ha intenzione di ritirarsi da questo “spettacolo” e di non partecipare più alle puntate del Grande Fratello VIP:

“Adesso opterò per a sottrazione. Certamente lunedì sarò al GF Vip in studio come da contratto. Però dopo potrei anche sparire. C’avevo già provato, ma non mi è stato possibile.”

Silvia Toffanin però non ha creduto a nessuna delle parole di Alex Belli, tant’è che l’ha preso in giro incalzandolo sul fatto che stesse seguendo un copione?

Tu adesso cosa farai? Cosa prevede il tuo storytelling? Qual è il colpo di scena che ci hai preparato? Nel senso che hai la tua narrativa. Io penso tante cose, tutte però purtroppo non le posso dire, mi dispiace sai. Che cosa vorresti fare ora, cosa hai in mente? Starai passivo ad aspettare Soleil e Delia? Siamo qui pronti ad ascoltare il tuo colpo di scena. Non deludere il pubblico, dai che ce l’hai il colpo di scena. Che cosa vorresti fare adesso? Quindi potresti uscire di scena.

Silvia Toffanin non crede affatto che il concorrente si ritiri dalle scene, ma pensa che stia preparando una vera e propria bomba:

Tu che ti ritiri? Non lo farai mai, sono certa che non succederà, non ci credo. Voglio vedere, dai, esci di scena. Dici che mi stupirai questa volta? Io dico invece che è impossibile. Signori e signore, lui sta dicendo che esce di scena. Alex Belli sparisce dalla circolazione? Sparisci dalla televisione da adesso? Guarda che stiamo registrando e devi essere sicuro di quello che dici. ‘Tenterai’? Ecco, giù ti stai rimangiando tutto. Ascolta, vuoi tentare di sparire o la verità è che farai dell’altro? Io non ci credo, posso dirtelo?!

E la bomba l’ha lanciata alla fine, Alex rientra nella casa secondo lei: “Adesso ti sottrai, per fare cosa? Per fare una quarantena e magari entrare nella casa del GF Vip? Ah, beccato, sì! Non sei furbetto solo tu caro, l’ha capito anche il pubblico.”