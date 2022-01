Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Silvia Toffanin che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. La celebre conduttrice televisiva ha sfoggiato un look da urlo a Verissimo che di certo non è passato in osservato a tutti i telespettatori del programma. Siete curiosi di sapere quanto costa? Scopriamolo insieme.

Silvia Toffanin non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Con il suo programma Verissimo, la moglie di Pier Silvio Berlusconi è sempre di buona compagnia a tutti i telespettatori italiani. Di recente la conduttrice si è vista protagonista di un gossip a causa del look sfoggiato durante una puntata del programma in onda su Canale 5. Ecco tutti i dettagli.

A Verissimo, Silvia Toffanin è sempre solita sfoggiare abbigliamenti super lussuosi. Durante la puntata di domenica 9 gennaio 2022, la nota conduttrice ha lasciato tutti a bocca aperta indossando un tailleur molto elegante e allo stesso tempo originale.

Si tratta di un look firmato dalla casa di moda Armani e si tratta di un capo particolarmente costoso. Infatti, per quanto riguarda la giacca scialle con strass all over ha un prezzo pari a 850 euro. Invece, per quanto riguarda il pantalone, la cifra scende leggermente a 750 euro ma è comunque inaccessibile.

Tuttavia, chiunque avesse in mente di acquistare l’intero capo, deve sbordare ben 1640 euro. Durante la puntata di Verissimo in cui la moglie di Piersilvio Berlusconi ha sfoggiato il look da urlo c’erano ospiti come Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Orietta Berti, la cantante Mietta, Laura Freddi, Iva Zanicchi.

Nella puntata, di rilevante importanza è stata la presenza di Paola Barale la quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sui due uomini con cui ha avuto una lunga relazione: Gianni Sperti e Raz Degan. Stando alle sue parole, entrambi sono inaffidabili e sleali dal punto di vista sentimentale.