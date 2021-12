Puntata scoppiettante ieri sera al Grande Fratello Vip dove si è tornati a parlare della vicenda Alex Belli – Soleil Sorge. Dopo il bacio della Turandot qualcosa è cambiato negli atteggiamenti di Alex, come se fosse entrato in protezione. Alfonso Signorini ha voluto parlarne con i diretti interessati. Per prima cosa ha parlato con Soleil che ha ammesso: “Il bacio durante la Turandot era vero” e che “sono entrata in crisi perché Alex è andato in protezione e questo mi ha creato dei dubbi”.

Alex interpellato ha ammesso: “Sono andato in difficoltà perché è entrato qualcosa all’interno del mio cuore. Dal mondo goliardico dell’amicizia, c’è stato uno scatto. Un emisfero che nessuno di noi riesce a gestire. Il magico mondo delle emozioni, dei sentimenti, di qualcosa che non riesci a capire”. Poi sono stati mandati in due stanze separate e una volta in confessionale Alex ha deciso di non nascondersi più ammettendo di amare Soleil ma al tempo stesso anche sua moglie Delia.

“Io Sole la amo, amo tutte le sue sfaccettature. Le voglio veramente bene e sarei anche pronto ad andarmene per lasciarla libera. A lei ho detto voglio andare via. Soffriamo un po’ e dopo passa. L’unica soluzione è che tu non mi veda più”.

Poi tocca il momento di Soleil che fatta arrivare in studio ha ammesso:

“Se amo Alex? Certo che lo amo, come essere umano sì. La persona che ho fuori? Mi prendo le mie responsabilità ed è per questo che mi ha dato fastidio che Alex non lo abbia fatto. Da parte mia c’è ancora un sentimento per quella persona, con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto. Lui ha una vita fuori e io ho una vita fuori. Se li amo entrambi con la stessa intensità? No. Alex non è l’anello debole, è l’anello confuso”.

Quando Soleil è tornata nel salone, i due si sono abbracciati e Belli ha spiegato: “Ho detto quello che sento, è inutile tergiversare. Ho detto che le forme dell’amore sono tante. Non voglio farti soffrire, non voglio fare soffrire Delia. Voglio che ci viviamo questa esperienza insieme, come abbiamo sempre fatto”.

Fonte: Mediaset

Alfonso allora ha detto ad Alex che Delia è stata invitata ad entrare nella casa ma lei non ha accettato. Ora gli è stato messo a disposizione un numero per chiamare e deciderà solo lei se farlo. Alla fine la moglie di Alex decide di non farsi sentire e Alex è apparso felice di questa scelta: “Ha fatto bene, devo trovare io le mie risposte, non deve essere lei ad andare contro qualcosa o qualcuno” – ha detto.