Delia Duran e l’ex matrimonio finito male: ecco cosa successe

Delia Duran abbiamo imparato a conoscerla meglio nel corso delle scorse settimane grazie a quanto sta accadendo nella casa tra il marito Alex Belli e Soleil Sorge. Ma conoscete il passato di Delia? C’è anche un retroscena sulla fine del suo precedente matrimonio alquanto inaspettato. Chi è l’ex marito di Delia Duran?

Delia Duran nasce in Venezuela dove già da giovanissima si avvicina al mondo della moda lavorando con grandi stilisti e brand famosi. Ma la sua grande passione per la recitazione la spinge a tentare di intraprendere questa strada. Così più che ventenne arriva in Italia dove tenta la carriera nel mondo della recitazione. L’attrice inizia così a recitare nella fiction Il bello delle donne. Successivamente ha recitato nella fiction L’onore e il rispetto ed è approdata come valletta da Chiambretti alla Repubblica delle donne.

Fonte: web

Nel 2018 conosce Alex Belli e si fidanzano. Ma si sa che prima di Alex Delia è stata sposata con Marco Nerozzi, uomo più grande di lui di origini bolognesi che vanta una vita di successi sportivi e lavorativi. Il loro matrimonio è finito però in malo modo.

Fonte: web

I due inizialmente dichiararono per divergenze caratteriali. Ma dopo è emerso un altro retroscena e sono cominciate le accuse. La Duran ha partecipato a Non è la D’urso svariate volte dove ha attaccato l’uomo e lo ha accusato di averla picchiata e spinta in diverse occasioni.

Marco si è invece sempre difeso dalle accuse dicendo di non averla mai sfiorata nemmeno con un dito chiarendo anche che non lo farebbe mai. Nerozzi ha affermato più volte dalla D’urso che Delia, secondo lui, era stata plagiata da Alex e che tutto il polverone mediatico era una sua idea. Quindi stando all’ex marito Alex avrebbe creato tutto ad hoc per cercare visibilità.