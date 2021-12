Alex Belli e Soleil Sorge, rumori sospetti sotto le coperte

Notte movimentata al Grande Fratello Vip tra i due piccioncini della casa: Soleil Sorge e Alex Belli. Dopo le vicissitudini dei giorni scorsi con i due che finalmente sono usciti allo scoperto dichiarando di provare qualcosa che va oltre la semplice amicizia, questa notte si sono lasciati andare movimenti sospetti sotto le lenzuola.

Tutto è successo dopo la serata disco organizzata dal GF. Al momento di andare a letto Soleil si è avvicinata all’orecchio dell’attore: “Vieni, mettiti qui sotto le coperte“. Lui non se l’è fatto ripetere due volte ed è andato sotto le coperte con l’influencer.

Fonte: web

I telespettatori più attenti che hanno seguito la diretta notturna, parlano di strani rumori sotto le coperte come se i due si stessero baciando. “Sono andati sotto le lenzuola. Dopodiché si sentono rumori di baci, ci sono anche altri video. Perché a loro di Delia e Superman non interessa”. “Al di là dei movimenti, i rumori a 0:18 e 0:28 non lasciano spazio a dubbi, il VAR conferma i limoni di Soleil e Alex”. “Dalle mosse e quello che si sente si sono baciati e anche a lungo” – sono solo alcuni dei commenti dei fan sui social.

Insomma i due sembrano sempre più affiatati anche se l’attore ha confessato a Miriana di non vedere nessun futuro con l’influencer fuori dalla Casa di Cinecittà: “Non posso fare meno con Sole. Per farlo dovrei prendere ed uscire dalla casa del GF adesso. Però aspetta, perché io e Soleil non potremo mai stare insieme, fuori da qui non c’è possibilità di una storia. Ho una vita troppo complessa per lei” – ha rivelato.

E ancora: “Qui funziona perché non abbiamo niente da fare. Abbiamo tanta complicità e magnetismo, ma no, no, no, la mia vita è un’altra. Questa è una prova di tentazione di mondi per il mio rapporto con Delia. Con Soleil però non riuscirei a fermarmi se restassi oltre il 13 dicembre, andremmo oltre al punto di non ritorno. Per questo uscirò”.