Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan insieme sotto le coperte. Lui svela: “Aveva…”

Biagio D’Anelli, insieme a Valeria Marini e Giacomo Urtis sono gli ultimi arrivati nella casa del Grande Fratello Vip. Il primo in particolare si è inserito molto bene nel gruppo e nelle scorse ore ha legato molto con Lulù Selassiè, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan.

Proprio con Miriana Biagio divide il letto e la scorsa notte è stato pizzicato sotto le coperte scatenando immediatamente rumors e reazioni differenti sui social. I due hanno trascorso qualche minuto prima di svegliarsi e cominciare la giornata. Ma cosa sarà successo? Ci ha pensato lo stesso Biagio a svelarlo poco dopo mentre si trovava in sauna con Lulù, Sophie, Jessica, e Giucas Casella.

Fonte: web

Nessun corteggiamento in vista, ma soltanto un momento goliardico sotto le coperte. “Io e Miriana sotto le coperte, lo dico, perché tanto anche Miriana ha reso pubblica sta cosa. Aveva non una cac**la, sai quei pelucchi dei vestiti ce l’aveva qua. Siccome l’ha avuto per un bel lasso di tempo. Tanto che ieri sera sotto le coperte ho detto: ‘Dai, togli ‘sto coso’ e lei: ‘Ma come fai è una cosa intima…’. Con Giacomo abbiamo iniziato a ridere dicendogli che anche ieri mentre faceva la torta aveva sta cac**la. Stamattina si rideva sotto le coperte perché Miriana ha esordito aprendo gli occhi: ‘Che c’ho una cac**la?” – ha confidato Biagio.

Stasera in puntata vedremo poi se il Grande Fratello prenderà provvedimenti nei confronti di Katia Ricciarelli per la spiacevole frase detta proprio nei confronti di Biagio qualche sera fa.

“Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua” – aveva detto la cantante lirica parlando con le altre ragazze della casa. Una frase che aveva fatto arrabbiare molto i fan del programma sui social.