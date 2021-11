Alex Belli e Soleil Sorge, la scena bollente in cucina che fa arrabbiare il web

Alex Belli e Soleil Sorge proseguono con i loro atteggiamenti amorosi nella casa. Dopo il nuovo bacio andato in scena sabato sera nel corso della replica della Turandot, ieri pomeriggio sono stati protagonisti di un’altra scena in cucina che forse non farà piacere a Delia. Tutto è partito da uno scherzo: Soleil ha proposto ad Alex di tagliare l’aglio come nella famosa scena del film Ghost: “Vuoi cucinare l’aglio come Ghost? Ti prego, tagliamo l’aglio come Ghost. Potrei pagare oro per vedere…” – ha detto all’attore.

Così cambiando anche tono di voce l’influencer ha iniziato ad imitare la scena. “Ormai ci scherziamo talmente tanto che non ci crede più nessuno” – ha detto scherzando Alex tra le risate. Nel frattempo è sbucata Lulù che li vede amoreggiare: “Sei l’antagonista di questa storia” – gli dicono. Poco dopo tra scherzi e risate lo sketch prosegue con Soleil che rilancia l’idea di un altro gioco.

Fonte: web

“Facciamo un gioco ora: Alex Belli ti piace il rischio?” – dice proponendo il gioco del coltello. Ma lui preferisce non rischiare: “Sei troppo pericolosa“. Soleil Sorge poi finge uno svenimento. “Io voglio vedere se hanno il coraggio di montare una clip sull’anima dell’aglio” – ride l’attore. “E come il principe in tutte le favole che si rispettano arriva lui col suo cavallo bianco e in quel momento le fa respirare l’aglio“.

In cucina tornano Lulù e Gianmaria Antinolfi, visibilmente imbarazzati per la scena che si presenta ai loro occhi. Il tutto prosegue con una duello a colpi di porro tra Alex e Gianmaria. “Non sarà mai tua” – dice l’attore all’imprenditore.

Inizialmente il mondo del web non prende molto bene questa scena anche perché sui social circolano video frammentati di tutta la scena. Ma una cosa è certa: la complicità tra i due è sempre ai massimi.