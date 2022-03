La terzultima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena. Anche per questa volta le eliminazioni sono state due e a lasciare la casa, un po’ a sorpresa, sono state Miriana Trevisan e Soleil Sorge, mentre in finale è andato Davide Silvestri. In studio c’è stato il ritorno di Alex Belli che ha fatto il suo ingresso vestito come Lawrence d’Arabia e ha portato dalla sua vacanza nel deserto doni per il conduttore Alfonso Signorini e le opinioniste.

Ad Alfonso Alex ha portato un acchiappasogni mentre per Adriana Volpe si è divertito portandogli una pietra molto particolare.

“Ti ho portato una pietra direttamente dal deserto. È una pietra energetica, so che ne hai tanto bisogno e fanne tesoro” – le parole di Alex mentre ha consegnato una pietra dalla strana forma fallica alla Volpe.

L’opinionista è scoppiata a ridere ma anche Alfonso a quel punto si è intromesso chiedendo la sostituzione del suo regalo con quello di Adriana.

“Tu mi hai chiesto cosa sogno…E chi lo molla più questo. Solo un matto come me” – le parole del conduttore.

Alex Belli chiude con Soleil Sorge

A parte la gag simpatica Alex Belli è tornato anche in casa per discutere con Soleil, questa volta dietro un vetro. “In questi giorni passati nel silenzio a riflettere, ho pensato che il nostro addio non è stato degno del rapporto alchemico che abbiamo vissuto” – ha scritto Alex in una lettera.

“Mi dispiace ma io non mi sono mai innamorata di te, sei tu che hai sbandato. Ha lo stesso valore dell’amore e nel momento in cui tu avevi la priorità di recuperare il rapporto con Delia, potevi farlo fuori” – la risposta di Soleil che non ha alcuna intenzione di recuperare il rapporti di amicizia con l’attore.

“Tu vinci se tiri fuori quello che hai nel cuore, perché qui dentro la gente ha delle maschere” – la conclusione di Alex. Ora che i due sono fuori dalla casa possono cercare di recuperare.