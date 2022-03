Soleil Sorge e Miriana Trevisan nuovamente ai ferri corti dopo le nomination avvenute nella diretta di ieri sera. Le due donne ancora una volta hanno dato vinta ad una dura e inaspettata discussione durante lo spazio della pubblicità.

La ex valletta di Non è la Rai ha infatti votato Soleil, affermando di non essere convinta del suo comportamento gentile. Nelle ultime settimane infatti, l’influencer sembra essersi calmata e di aver messo il suo carattere scontroso e duro da parte per lasciare spazio al suo lato sensibile.

Questo grande cambiamento però, non ha affatto convinto Miriana che nella puntata di ieri ha deciso di nominarla riconfermando le sue idee. Scelta e affermazioni che non sono affatto piaciute a Soleil che nel coro della pubblicità, ha dato vita a una vera e propria discussione.

Soleil Sorge e Miriana Trevisan ai ferri corti: “Sei una vipera”

L’influencer attacca durante la gieffina affermando: “Sei una vipera! Te la sei presa con me da quando sono qui dentro. Sei volgare, alla tua età! Io quando arriverò alla tua età mi auguro di essere più matura. Ti rendi conto di come ti accanisci verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia? Ma stai zitta una volta per tutte, sei insopportabile. Frustrata del C! Mamma mia, che vipera”.

Di tutta risposta è arrivata durante la pubblicità anche Miriana: “Dovevo votare qualcuno ed ho votato te! sapevo che avrebbe avuto questa reazione, mi fa male come donna, ma non ho avuto paura. Ma poi tirare in ballo l’età, per cosa? Sono fiera dell’età che ho“.

Nel corso della puntata, Miriana ha deciso di votare Soleil, non convinta del suo comportamento tranquillo degli ultimi giorni. “Nomino lei perché non credo a questa Soleil di adesso, buona e tranquilla, in questi sei mesi mi ha fatto molto male screditandomi e parlando male di me difendendo Katia quando era indifendibile“.

Delle affermazioni che non sono affatto piaciute all’influencer che, di tutta risposta ha commentato negativamente le sue parole: “Ho solo risposto al tuo veleno, hai sparlato di me e ti aspettavi che io ti difendessi?”.